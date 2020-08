Coronavirus : plus de 33 000 personnes guéries au Nigéria

Le Nigéria a enregistré lundi 290 nouvelles infections à coronavirus, le deuxième chiffre quotidien le plus bas depuis le 8 juin. Plus de 33 000 cas guéris ont été recensés, depuis le début de la crise.

Épicentre du coronavirus en Afrique de l’ouest, le Nigéria continue d’enchaîner de nouveaux cas positifs même si le rythme semble baisser d’intensité ces dernières semaines. Selon le dernier bilan établi lundi soir par l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC), le pays compte désormais 46 867 dont 290 nouveaux cas ces dernières heures. Le chiffre de lundi est légèrement supérieur aux 288 cas quotidiens enregistrés il y a exactement une semaine. Depuis deux semaines, des cas inférieurs à 500 sont quotidiennement enregistrés; signe que la courbe épidémiologique du pays se dirige vers le bas.

Selon le NCDC, les 290 nouveaux cas se répartissent comme suit : Lagos (82), Plateau (82), Oyo (19), FCT (18), Edo (16), Kaduna (15), Enugu (9), Ogun (9), Kano (8), Kwara (8), Cross River (5), Ondo (5), Rivers (5), Ekiti (4), Imo (3) et Borno (2). Cinq décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de décès à 950. Lagos est l’État le plus durement touché avec environ un tiers des cas du Nigéria (plus de 15 000) enregistrés dans la capitale commerciale du pays. Le second Etat le plus touché au Nigéria est Abuja, la capitale, avec plus de 4 000 cas.

A ce jour, plus de 33 000 personnes se sont rétablies et ont été libérées après traitement dans les 36 États du pays et le Territoire de la capitale fédérale (FCT). Depuis le début de la crise, le Nigéria n’a testé que près de 320 000 personnes sur plus de 200 millions d’habitants.