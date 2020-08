Coronavirus : plus de 20 millions de cas positifs dans le monde

Les cas mondiaux de COVID-19 ont dépassé la barre des 20 millions dimanche soir, alors que trois des pays les plus touchés ont enregistré un lourd bilan humain en 24 heures.

Selon worldometer.info, le nombre total de cas confirmés dans le monde a été comptabilisé à 20 016 286 et le nombre de morts à 733 592. Les États-Unis, le Brésil et l’Inde représentent plus de 50 pour cent des cas totaux. Plusieurs pays d’Amérique latine comme le Mexique, ont connu ces derniers mois une croissance exponentielle des cas de COVID-19.

L’Inde a franchi la barre des 2 millions vendredi. Et en 72 heures, il a enregistré plus de 200 000 cas supplémentaires. Son total national est maintenant de 2 214 137 cas, avec 62 117 cas enregistrés dimanche. Depuis le début de la pandémie, le pays a recensé 44 466 morts. C’est la cinquième nation la plus touchée en termes du nombre de mort. Les États-Unis avec le plus grand nombre de cas de COVID-19 au monde avec 5 199 444 dimanche soir, ont également le pire record de décès au monde, soit 165 417, selon worldometer.info.

Le Brésil, qui a décompté 3 035 582 de cas dimanche, est deuxième derrière les États-Unis en termes de nombre de morts et de cas positifs. 101.136 décès dus à l’épidémie ont été enregistré dans le pays. Selon le ministère de la Santé, 23 010 nouveaux cas et 572 décès ont été comptabilisés au cours des dernières 24 heures,