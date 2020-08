Coronavirus : l’Ouganda va débuter les premiers essais en décembre

L’Ouganda a décidé de lancer le premier essai de vaccin contre le coronavirus d’ici le mois de décembre. Ces essais se feront avec la collaboration de l’institut ougandais de recherche sur le virus (UVRI) et l’Imperial College de Londres.

Le professeur Pontiano Kaleebu, directeur de l’UVRI, a déclaré lundi au Daily Monitor qu’ils terminaient les processus internes nécessaires avant de commencer à recruter des volontaires pour l’essai. «Nous travaillons sur un protocole pour démarrer un essai clinique pour un vaccin qui est développé au Royaume-Uni par l’Imperial College de Londres. L’essai débutera vers décembre. L’essai se concentrera sur la sécurité du vaccin et de ses immunogénicité », a-t-il déclaré. L’immunogénicité est la capacité d’une substance étrangère à provoquer une réponse immunitaire dans le corps d’un humain. Il y a eu un tollé sur le continent africain à propos de l’utilisation d’Africains comme cobayes.

Le professeur Kaleebu a cependant conseillé aux Ougandais de penser positivement au vaccin, rapporte le Monitor cité par All Africa. L’expert a déclaré que l’essai clinique était dans le meilleur intérêt de garantir que les vaccins développés sont efficaces et sûrs pour les ressortissants. «Même les antibiotiques et les vaccins contre la polio que nous utilisons ici dans le pays ont été développés par des étrangers», a ajouté le professeur Kaleebu. L’essai clinique du vaccin de l’Imperial College est en cours chez plus de 200 personnes dans les régions du Royaume-Uni de Chelsea et du Westminster Hospital NHS Foundation Trust, Imperial College Healthcare NHS Trust, entre autres.