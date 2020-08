Coronavirus : le Nigéria à la porte des 50 000 cas positifs

Le bilan de la pandémie du coronavirus au Nigéria a dépassé les 49 800 cas positifs, avec 410 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, ont annoncé, mardi soir, les autorités sanitaires.

Le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) a déclaré mardi soir que 410 nouvelles infections à la COVID-19 ont été enregistrées dans 16 États, ce qui porte le nombre total de cas confirmés dans le pays à 49 895. Ces dernières semaines, le nombre de nouveaux cas a connu une hausse spectaculaire avec des chiffres dépassant les 400 cas journaliers, comparativement au début du mois, où moins de 200 infections étaient recensées.

Dans son bilan journalier, le NCDC a indiqué que Lagos a enregistré 210 cas positifs, suivi du territoire de la capitale fédérale (FCT) avec ses 45 cas, Ondo-30, Plateau-21, Edo-19, Ogun-16, Oyo-13, Nasarawa-12, Bauchi-11, Enugu-10, Kwara-7, Kaduna-6, Anambra-4, Ebonyi-3, Abia-2, Rivers -1. A ce jour, le Nigéria compte 981 décès et 37 051 personnes guéries.

Le gouvernement fédéral a souligné la nécessité pour les Nigérians de protéger la population âgée et les plus vulnérables de l’infection en accordant une attention particulière à la communication des risques et à la priorité d’admission pour observation et traitement. Le président Muhammadu Buhari a appelé les Nigérians à continuer de faire preuve de patience et de compréhension face aux inconvénients créés par les mesures de précaution prises pour la COVID-19, en particulier la réglementation sur les lieux de culte..

Le bilan actuel à l’échelle mondiale

A l’échelle mondiale, les derniers comptages estiment que près de 22 millions de cas ont été recensés depuis l’apparition du coronavirus. Le nombre de morts s’élève, lui, à 777 018. Les États-Unis restent le pays, qui a, à ce jour, le plus de contaminations. A ce jour, on en compte 5,4 millions, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, suivent le Brésil et ses 3 411 872 cas, et l’Inde avec 2 767 273. Un triste tableau qui diverge légèrement quand on prend en considération le nombre de morts. Les États-Unis arrivent toutefois toujours en tête à ce jour, avec 171 800 morts au total.