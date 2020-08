Coronavirus : la Première ministre de Nouvelle-Zélande remonte les bretelles à Donald Trump

Le Premier ministre de la Nouvelle Zélande, Jacinda Ardern, a recadré le président américain, Donald Trump, mardi, qui a parlé de « grande vague » de coronavirus dans le pays.

Ardern a critiqué les propos de Donald Trump d’une « poussée » incontrôlée de coronavirus en Nouvelle-Zélande comme « manifestement faux ». Elle a exprimé sa consternation après que le président américain a exagéré en qualifiant la nouvelle épidémie de virus en Nouvelle-Zélande comme une « vague énorme » que les Américains feraient bien d’éviter. « Quiconque suit », a déclaré Ardern, « verra assez facilement que les neuf cas de Nouvelle-Zélande en un jour ne se comparent pas aux dizaines de milliers des États-Unis. »

« De toute évidence, c’est manifestement faux », a-t-elle ajouté à propos des remarques de M. Trump, dans une critique inhabituellement brutale d’un allié américain. La Nouvelle-Zélande a été saluée comme une réussite mondiale après avoir éradiqué la transmission locale du virus et Mme Ardern a été saluée comme «l’anti-Trump». Mais la récente découverte d’un cluster à Auckland a contraint la plus grande ville du pays à se confiner. Cependant, malgré cela, le contraste entre le pays et les Etats-Unis est énorme en matière de nombre de cas journaliers.