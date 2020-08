Coronavirus: la Cedeao fait don de plusieurs équipements au Bénin

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a fait don d’équipements sanitaires au Bénin, le dimanche 09 août 2020.

Le Directeur général de l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), monsieur Stanley Okolo, a remis dimanche 09 août 2020 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, un don de la Cedeao au ministre béninois de la santé, Benjamin Hounkpatin. Les équipements reçus sont composés, entre autres, d’un important lot d’appareils QPCR, de masques, d’équipements de protection individuelle, de respirateurs, de gels hydro-alcooliques, d’écouvillons de prélèvement, de visières, de gants d’examen de différentes tailles, de lunettes de protection, de réactifs, de surblouses, de kits de diagnostic, etc.

Ce don de l’organisation sous-régionale est destiné à renforcer la lutte contre la pandémie du coronavirus que mène les autorités béninoises. Pour rappel, le dernier bilan présenté à la date du 02 août, par les autorités sanitaires au Bénin, fait état de 1 914 cas confirmés, 1 600 guéris et 38 décès.

2 657 422 138 FCFA de dons en nature et en numéraire

Sur la plateforme du gouvernement béninois, on dénombre un total de 2 657 422 138 FCFA de dons en nature et en numéraire reçus pour lutter contre la Covid-19. A noter que ce point ne prend pas en compte les dons reçus des Etats, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale.