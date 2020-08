Coronavirus au Nigéria : le bilan de la pandémie ce 20 août

593 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés au Nigéria, a annoncé, mercredi soir, l’Agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC).

L’Agence nigériane de contrôle des maladies infectieuses (NCDC) a confirmé, mercredi soir, 593 nouveaux cas de coronavirus dans le pays, faisant passer le bilan à 50 488, depuis le début de la pandémie. C’est le bilan journalier le plus élevé depuis juillet où le nombre de nouvelles infections a flambé.

Selon le NCDC, sur ces cas récents, l’État du Plateau a enregistré le plus grand nombre de cas, avec 186 cas, suivi de l’État de Lagos avec 182 cas et du territoire de la capitale fédérale (FCT) avec 62 cas. Les autres Etats concernés sont : Oyo-27, Delta-25, Rivières-20, Ondo-19, Edo-18, Kaduna-17, Enugu-12, Akwa Ibom-10, Ogun-7, Abia-6, Gombe-6, Kano-3 et Osun-3.

Quatre nouveaux décès dus à l’épidémie ont été enregistrés, portant le bilan total à 985. 37 304 cas guéris ont été recensés depuis le début de la crise. A l’échelle mondiale, le coronavirus a fait 787 701 décès pour plus de 22,4 millions de personnes infectées. Pays le plus touché, les Etats-Unis comptent, à ce jour, 5,5 millions de cas et 173 094 morts, suivis du Brésil (3 460 413 cas recensés et 111 189 décès) et de l’Inde (2 836 925 cas confirmés et 53 866 morts).