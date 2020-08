Coronavirus au Nigéria : le bilan de la pandémie ce 12 août

423 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés au Nigéria, a annoncé, mardi soir, l’Agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC).

L’Agence nigériane de contrôle des maladies infectieuses (NCDC) a confirmé, mardi soir, 423 nouveaux cas de coronavirus dans le pays, faisant passer le bilan à 47 290, depuis le début de la pandémie. C’est le chiffre le plus élevé depuis deux semaines où le nombre de nouveaux cas semble significativement régresser avec jusqu’à 250 cas en moyenne enregistrés quotidiennement. Selon le NCDC, sur ces cas récents, Lagos rafle le gros lot avec 117 cas, suivi du territoire de la capitale fédéral (FCT) avec ses 40 cas et d’Ondo (35). Les autres Etats concernés sont : Rivers (28), Osun (24), Benue (21), Abia (19), Ogun (19), Ebonyi (18), Delta (17), Kwara (17), Kaduna (15), Anambra (14), Ekiti (11), Kano (9), Imo (6), Gombe (4), Oyo (3), Taraba (3), Bauchi (1), Edo (1) et Nasarawa (1).

956 décès dus au coronavirus ont été dénombrés depuis le début de la crise, dont 06, ces dernières heures. Toutefois, les cas guéris continuent de croître avec 33 609 cas ce jour contre 20 663, lundi. Avec 16 074 cas positifs, Lagos reste l’épicentre de la maladie dans le pays tandis que Kogi ferme la marche avec seulement cinq cas.

L’assoupissement du verrouillage pour quatre semaines supplémentaires

Le gouvernement fédéral a annoncé la prolongation de la deuxième phase de l’assoupissement du verrouillage pour quatre semaines supplémentaires. La deuxième phase en cours a été lancée le 2 juin, mais a été prolongée à deux reprises en raison du non-respect observé des protocoles et des règlements prescrits par les PTF (groupe de travail présidentiel). Revenant sur les détails du plan de réponse national approuvé par le président Muhammadu Buhari, le président du PTF, Mustapha, a déclaré que le gouvernement fédéral, à travers le groupe de travail, s’engagerait davantage avec les États et les conseils pour améliorer la sensibilisation de la communauté. Plus important encore, il a déclaré que les États, ainsi que le territoire de la capitale fédérale (FCT), seraient chargés de faire appliquer les interventions non-pharmaceutiques, en particulier le port de masques faciaux dans les lieux publics.

Le bilan actuel à l’échelle mondiale

A l’échelle mondiale, les derniers comptages estiment que 20,2 millions de cas ont été recensés depuis l’apparition du coronavirus. Le nombre de morts s’élève, lui, à plus de 740 000. Les États-Unis restent le pays, qui a, à ce jour, le plus de contaminations. A ce jour, on en compte plus de 5 millions, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, suivent le Brésil et ses 3 112 393 cas, et l’Inde avec 2 268 675. Un triste tableau qui diverge légèrement quand on prend en considération le nombre de morts. Les États-Unis arrivent toutefois toujours en tête à ce jour, avec 164 462 morts au total dont 1 334 ces dernières heures.