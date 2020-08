Coronavirus : après Todibo, un autre cadre du Barça testé positif

Le Barça a annoncé ce vendredi, via un communiqué, avoir enregistré un nouveau cas positif de coronavirus dans son effectif. Il s’agit du défenseur français Samuel Umtiti.

La flambée des cas positifs de coronavirus qui a embrassé l’Espagne n’a pas non plus épargné le Barça. Le club catalan vient d’enregistrer son deuxième cas positif après Todibo. Il s’agit du défenseur français Samuel Umtiti. Le joueur a été déclaré positif à l’issu des tests de dépistage au covid-19 qu’il a subi jeudi. «Après les tests PCR effectués jeudi, le joueur de l’équipe première, Samuel Umtiti, a été testé positif au Covid-19 . Le joueur est asymptomatique, est en bonne santé et s’isole chez lui« , a indiqué le Barça dans un communiqué. «Le Club a informé les autorités sportives et sanitaires compétentes et a retracé toutes les personnes qui ont eu des contacts avec le joueur afin qu’elles puissent subir les tests PCR correspondants« , est-il indiqué.

Absent des pelouses depuis juillet, Umtiti n’a disputé que 11 matchs de Liga en 2019-20, contre 14 la saison précédente. Sujet à de récurrent pépins physiques, l’ancien lyonnais est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois. Tottenham, qui a confirmé vendredi la sortie de Jan Vertonghen vers Benfica, fait partie des clubs qui seraient intéressés par ses services.