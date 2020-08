Colonisation: le Burundi réclame 43 milliards de dollars à l’Allemagne et à la Belgique

Le Burundi travaille sur un rapport pour demander des réparations liées à la colonisation à la Belgique et à l’Allemagne. Selon les premières conclusions du rapport, une somme colossale estimée à 43 milliards de dollars sera réclamée à ces deux pays.

Le Sénat burundais est en passe de boucler un rapport devant permettre au pays de réclamer 43 milliards de dollars à la Belgique et à l’Allemagne. Il s’agit d’une demande de pardon et de compensation financière pour les torts causés par les colons. Le Burundi a confirmé, par la voix du président du Sénat, Reverien Ndikuriyo, sa demande de pardon et de compensation financière, de l’ordre de 43 milliards de dollars (environ 36 milliards d’euros), pour les torts causés par les colons allemands et belges durant la période allant de 1896 à 1962, a rapporté vendredi l’agence de presse économique Bloomberg.

Dans ce rapport dont l’ensemble des conclusions est très attendu, le Burundi souhaite que Berlin et Bruxelles restituent des archives et des objets « volés » au cours de la même période, a indiqué jeudi M. Ndikuriyo devant les sénateurs réunis dans la nouvelle capitale politique du pays, Gitega (centre).

Pour rappel, le rapport est rédigé par des experts professeurs d’histoire, d’économie et de droit de l’Université du Burundi. En Belgique, le gouvernement a lancé un travail de mémoire pour étudier son passé colonial sur le continent noir.