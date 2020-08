Classement des pays africains selon la qualité des routes: le Bénin gagne trois places

Global Economie a dévoilé son classement (2019) des pays africains selon la qualité des routes. Dans ce classement, le Bénin fait un bon de trois places comparativement aux données de l’année 2018.

La réalisation des grands travaux routiers sous le régime du président Patrice Talon fait gagner des points au Bénin sur l’échiquier international. Dans son classement (2019) des pays africains selon la qualité des routes, Global Economie place le Bénin à la 22e place comparativement en 2018 où, le Bénin s’est retrouvé à la 25e place.

Selon le classement, le Bénin qui avait 2,90 de moyenne (2018), s’affiche avec 3,20 en 2019, gagnant trois places supplémentaires (22e). Si le Bénin peut d’ores et déjà se targuer d’avoir évolué dans ce classement, il faut noter que le pays est loin de la moyenne générale de cette année qui est 3,43 points.

A lire Aussi: Transparence des données de la dette publique: le Bénin classé premier des pays IDA

En effet, la moyenne pour 2019 basée sur 38 pays était de 3,43 points, la valeur la plus élevée était en Namibie: 5,3 points et la valeur la plus faible au Tchad: 1,9 point. L’indicateur est disponible de 2006 à 2019. Vous trouverez ci-dessous un graphique pour tous les pays pour lesquels des données sont disponibles.