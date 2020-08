« Cette défaite est la mienne », Raphael Varane après l’élimination du Real Madrid

Battu (2-1) à l’aller, le Real Madrid s’est incliné face à Manchester City (2-1) vendredi soir en match retour de la huitième de finale de la Ligue des champions. Une défaite concédée surtout à cause de Raphael Varane, auteur de deux erreurs défensives.

C’est sans doute la pire prestation de Raphael Varane au Real Madrid. Reconverti en patron de la défense madrilène, vendredi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Manchester City suite à la suspension de Sergio Ramos, l’international français est complètement passé à côté de son match. Alors que les siens n’avaient besoin que d’un but (sans encaisser) pour valider leur billet pour les quarts, l’ancien lensois a précipité la sortie des champions d’Espagne de la compétition.

Après avoir offert l’ouverture du score à Sterling (1-0, 9è) sur une grosse erreur défensive, l’international tricolore a récidivé à l’heure de jeu en offrant le second but citizen à Gabriel Jesus (2-1, 68è).

Au micro de Movistar à la fin de la rencontre, le joueur merengué a déclaré assumer cette défaite qui est la sienne : «J’assume : cette défaite est pour moi. Je suis triste pour mes équipiers. J’en porte la responsabilité. À ce niveau, les erreurs se payent très cher. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. On a tout donné sur le terrain, mais, parfois, tu peux échouer. Aujourd’hui, j’ai échoué. C’est une nuit compliquée pour moi.

Je dois assumer mon rôle dans les bons comme dans les mauvais moments. Il ne faut pas ruminer cela. Jusqu’au 1-1 on avait des chances de se qualifier, mais parfois les choses se passent bien et parfois elles se passent mal. Peut-être que l’on a pris un peu trop de risques au début du match et on la payé cher. Ca ne m’est pas arrivé souvent dans ma carrière… Il faut avoir du caractère pour revenir plus fort. »