« C’était amusant d’embarrasser Messi », Goretzka après Barça-Bayern

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Leon Goretzka, a déclaré que c’était amusant d’infliger une défaite humiliante à Lionel Messi, après la victoire 8-2 du vendredi soir contre Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions.

Avec notamment un doublé de Philippe Coutinho, le Bayern Munich a balayé le Barça (8-2), vendredi, en quart de finale de la Ligue des champions. Une large victoire qui permet aux Bavarois de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Auteur d’un grand match, Leon Goretzka a livré ses impressions de cette rencontre maîtrisée de main de maître par les allemands. Le milieu de terrain munichois a confié qu’il est particulièrement heureux d’avoir embarrasser Messi, son idole de jeunesse, sur le terrain. «Non, cela n’a pas fait de mal, c’était amusant en fait. Il est difficile de mettre cela en mots si tôt après le match. Je pense qu’il faudra quelques jours pour traiter ce résultat. Nous avons tellement confiance, mais comme nous venons de le dire dans le vestiaire, nous avons franchi la première des trois étapes. », a déclaré le joueur à Sky Sport.

Elu homme du match, Thomas Muller a aussi analysé cette rencontre historique qui fera forcément tache d’huile dans l’histoire de la Ligue des champions. L’auteur du premier but bavarois a expliqué qu’il est difficile de comprendre la lourde défaite infligée aux Blaugranas. «C’est difficile à expliquer. Je pense qu’en ce moment, notre équipe est dans une forme incroyable. Nous avons travaillé si dur et avons cette intensité. C’est dur de nous battre. C’était tellement amusant aujourd’hui. », a déclaré Muller à BT Sport.

Le Bayern Munich n’a plus gagné une Ligue des champions depuis 2013 face à Dortmund. Une longue disette à laquelle les Bavarois entendent mettre un terme. «Aujourd’hui, nous devons être très heureux. Après nous être réveillés et avoir répondu aux messages au téléphone, nous devons nous concentrer. (Car) on n’est pas là pour gagner un quart de finale, on est là pour gagner la demi-finale et la finale« , a sobrement prévenu le joueur.

Le Bayern Munich défiera en demi-finale, le vainqueur du dernier quart de finale entre Manchester City et Lyon.