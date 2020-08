En zone mixte après le déroute du Barça face au Bayern Munich (2-8) en quart de finale de la Ligue des champions, Gerard Piqué a poussé un gros coup de gueule. Le défenseur catalan a réclamé de profond changement pour le club blaugrana et s’est dit prêt à partir si besoin.

Impressionnant et sans pitié, le Bayern a complètement éteint le FC Barcelone au stade de la Luz ce vendredi soir (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions. Dominés dans tous les compartiments, les Blaugranas ont subi la foudre les allemands qui ont malmené leur adversaire du début jusqu’à la fin. Une première depuis 1946 et un match de Coupe d’Espagne contre Séville. Une chute terrible. Et pas seulement pour l’entraîneur Quique Setién, dont le départ semble désormais une simple question de temps. Joueurs, dirigeants, président : l’heure est probablement aux changements drastiques. C’est en tout cas le sentiment de Gerard Piqué, complètement abattu (mais lucide) au coup de sifflet final.

En sortie de rencontre, le défenseur espagnol a eu des mots très fort contre ses dirigeants. Le Catalan a réclamé de profond changement pour le club blaugrana et s’est dit prêt à partir si besoin. « Un match horrible, une sensation désastreuse. La honte, c’est le mot. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça, ce n’est pas la première fois, ni la deuxième ou la troisième. J’espère que ça servira à quelque chose. C’est très dur. On doit tous réfléchir. Le club a besoin de changements et je ne parle ni de l’entraîneur, ni des joueurs. Je ne veux viser personne. Je crois que le club a besoin de toutes sortes de changements« , a déclaré le joueur au micro du diffuseur de la rencontre.

« Je serai le premier à m’en aller si besoin »

« Personne n’est indispensable. Je suis le premier à proposer de m’en aller. S’il faut faire venir du sang neuf et changer cette dynamique, je suis le premier à partir, car je crois que nous avons touché le fond. Je crois qu’on doit tous se regarder dans la glace, réfléchir intérieurement et décider ce qui est le meilleur pour le club, pour le Barça, qui est le plus important« , a-t-il ajouté.

Premier visé dans cette débâcle des Catalans, Quique Setién a aussi analysé cette rencontre qui pourrait être sa dernière sur le banc blaugrana selon certains médias. « Je ne suis là que depuis 6 ou 7 mois, le club doit réfléchir à tout ça. Si Piqué doit partir, une décision sera prise mais je n’y pense pas à l’heure actuelle. Il faut prendre des décisions adéquates en pensant à l’avenir. La défaite de ce soir fait très mal« , a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse d’après-match. « Il est trop tôt pour penser à tout ça, si je vais continuer ou non. La réalité c’est qu’il va y avoir une réflexion pour savoir si je corresponds au club. On ne va pas parler que de moi il y a toute une situation à prendre en compte« , a-t-il ajouté concernant sa situation à la tête du Barça.