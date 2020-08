CEDEAO: inquiet pour le Mali, Patrice Talon plaide pour l’assouplissement des sanctions économiques

Le président Patrice Talon a participé au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise malienne, ce jeudi 20 Août 2020. A l’instar de ses homologues, le président béninois s’est montré inquiet par rapport à la situation qui prévaut au Mali. Il a sollicité l’indulgence de l’institution pour l’assouplissement des sanctions économiques prises à l’encontre du Mali.

La CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali, désormais dirigé par des pushistes, après la démission forcée du président Ibrahim Boubakar Keïta. Participant au sommet extraordinaire, au cours duquel les dites sanctions ont été prises, le président du Bénin, Patrice Talon a fortement plaidé en faveur du Mali. « …craignant un isolement total du Mali, le Président Patrice TALON a plaidé et obtenu de ses pairs un assouplissement des sanctions économiques », lit-on dans le point de sa participation.

La CEDEAO condamne avec vigueur ce qui s’est passé au Mali, et a décidé de prendre des mesures à la hauteur de la gravité des faits. C’est ce qui explique les nombreuses sanctions prises sur plusieurs plans.

Au terme de la rencontre virtuelle, les Chefs d’Etat ont décidé entre autres sanctions :

– la suspension du Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance et ce jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel ;

– la fermeture de toutes les frontières terrestres et aériennes ;

– l’arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières entre les pays de la CEDEAO et le Mali.

Ils ont également invité les partenaires à faire de même en prenant des décisions pertinentes et fortes à la hauteur de la gravité de la situation.