CAN 2021 – Mondial 2022 : le nouveau calendrier des éliminatoires dévoilé

La CAF a dévoilé, mercredi, le nouveau calendrier des éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022. Les compétitions reprendront en novembre prochain.

Après plusieurs mois d’arrêt dus à la crise du coronavirus, les éliminatoires pour les prochaines éditions de la Coupe d’Afrique 2021 et du Mondial 2022 reprendront du service en novembre. La CAF a, en effet, dévoilé, mercredi, le nouvel agenda des compétitions. Les sélections africaines n’ont plus foulé les pelouses depuis près d’un an et ont besoin de se mettre en jambe, avant le début des hostilités. C’est pourquoi, la CAF a laissé la fenêtre FIFA d’octobre à disposition des équipes participantes, afin que des matchs amicaux soient disputés, histoire de retrouver les automatismes.

La reprise des phases qualificatives de la CAN 2021 est donc prévue pour le mois de novembre avec les rencontres de la 3è et 4è journées des éliminatoires. Ces qualifications s’achèveront en mars avec les matchs des 5è et 6è journées. Pour ce qui est du Mondial 2022, la phase éliminatoire démarrera en mai-juin 2021 avec les affiches des 1ère et 2nde journées. Les rencontres des 3è et 4è journées sont fixées en août-septembre et les deux dernières en octobre. Quant aux barrages, ils auront lieu en novembre 2021, à quelques mois de la CAN «2021», qui se jouera pour cette édition en janvier 2022 au Cameroun.

Le calendrier des sélections africaines en 2020-2021