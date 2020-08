Camille Makosso meurtrier ? de troublantes révélations sur la mort de son épouse Tatiana Kosséré

Agnès Lorougnon, porte-parole de la famille de Tatiana Kossere, épouse Makosso a fait de troublantes révélations sur le décès de leur fille. Dénonçant l’existence de nombreuses lésions traumatiques visibles à l’œil nu sur le corps de la défunte, elle accuse directement le veuf, le général Camille Makosso d’être la cause du décès de son épouse.

La famille biologique de Tatiana Kossere a dénoncé que le décès de leur fille est consécutif à une action violente. Elle pointe ainsi du doigt, le général Camile Makosso qu’elle accuse d’avoir tué leur fille. « Nous voudrions taire pour le moment les descriptions des blessures découvertes sur le corps de Tatiana Kossere à la morgue pour donner une chance au processus de l’autopsie qui pourrait s’annoncer imminent, à compter de la semaine prochaine », a expliqué Agnes Lorougnon Porte-parole de la famille Kosséré.

Des violences conjugales répétées

Pour elle, le décès de Tatiana Kossere est le résultat de violences conjugales répétées. « Pour exemple, en novembre 2019, monsieur Camille Makosso, alias Général Révérend Makosso l’a violemment frappée avec un guéridon, tout son visage était complètement tuméfié et Tatiana Kossere avait perdu ses dents et portait finalement une prothèse dentaire », a révélé Agnes Lorougnon.

A l’en croire, au terme de la grossesse de leur dernière fille, Camille Makosso avait violemment battu Tatiana Kossere à tel point qu’elle avait évacué un liquide amniotique verdâtre à cause du saignement intra-ute’rin dû aux coups, reçus dans son ventre, portés par makosso Camille. « La sage-femme, à la maternité de l’hôpital Henriette Konan Bédié d’Abobo Avocatier, en Côte d’Ivoire, a pu la prendre en charge, en urgence et a su éviter de justesse une hypoxie du fœtus qui était en grande détresse », va-t-elle préciser.

Dame Agnes Lorougnon a, dans sa déclaration, dévoilé que Camille Makosso a eu à menacer avec une arme à feu, un pistolet, la mère de Tatiana Kossere et sa nièce. Elle précise que des preuves, des photos de nombreuses violences extrêmes de monsieur Camille Makosso ont été versées au dossier ouvert auprès de leur conseil.

Camille Makosso avait « enlevé, kidnappé » Tatiana Kossere

Outre la mort de Tatiana Kossere, Camille Makosso est également accusé d’avoir « enlevé, kidnappé » son épouse alors qu’elle venait d’être reçue avec mention au baccalauréat. « Il a réapparu avec Tatiana 10 ans après avec 2 enfants sous les bras et une grossesse en cours de leur fille dont je parlais plus haut » ajouta dame Agnès qui estime que Makosso camille a une totale emprise sur Tatiana Kossere. Puis prévenir : « la mère de Tatiana Kossere sera en mesure d’expliquer clairement et de manières détaillées sur un large éventail, son combat durant 16 ans, son point de vue sur le décès de sa fille et les mystères qui ont entouré sa vie conjugale, les jours à venir ».