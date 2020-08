C1: réaction de Nasser Al-Khelaïfi après la défaite du PSG face au Bayern

Nasser Al-Khelaïfi (président du Paris SG, battu 1-0 en finale de Ligue des champions, au micro de RMC Sport): « Le match était très serré et finalement on a perdu. Mais honnêtement je suis très fier de mes joueurs. »

« On a fait une grande saison, un grand tournoi ici. Personne ne pensait qu’on irait en finale. On était très proches de gagner, on a tout fait pour gagner, mais c’est le football. On va travailler la saison prochaine pour gagner la Ligue des champions parce que c’est notre objectif. »

« Ce soir, on y croit plus qu’avant. Je veux que tout le monde sorte la tête haute. On a créé quelque chose ensemble. Le Bayern c’est une des meilleurs équipes du monde. C’est la première fois qu’on est en finale, le Bayern, c’était leur onzième fois. On est vraiment très proche. »

Manuel Neuer (gardien du Bayern): « On ne savait pas trop à quoi s’attendre sur le plan tactique. On a joué contre des joueurs exceptionnels. J’ai très bien joué, j’ai fait un super match mais je ne peux pas dire que j’ai fait le meilleur match de ma carrière. »