Un réseau de « voleurs » de motos a été mis aux arrêts par le commissariat Central de Police de la ville de Boussé, indique, ce lundi, un communiqué de la police nationale du Burkina Faso.

A Boussé, à une cinquantaine de kilomètres de Ougadougou, la capitale burkinabé, le commissariat de police a mis la main sur un réseau de présumés délinquants, spécialisé dans le vol des engins à deux et trois roues (tricycles). Selon le communiqué publié par la police nationale ce lundi 17 août 2020, le réseau, subdivisé en deux, et composé d’une dizaine de membres, opérait à Boussé et Ouagadougou avec un mode opératoire bien défini.

En effet, le premier groupe se chargeait d’opérer à Boussé et à Ouagadougou dans des domiciles et lieux publics, notamment les parkings, et emportait aussi bien des vélomoteurs de toutes marques que des tricycles. Le second avait pour rôle de convoyer le butin obtenu jusqu’à Douma, localité située à une trentaine de kilomètres de Ouahigouya et à Minta en territoire malien, pour y être livré à des revendeurs.

Au moment de leur interpellation, précise le communiqué de la police, les mis en cause avaient en leur possession, douze (12) motocyclettes de diverses marques, deux (02) tricycles, et divers autres objets, dont deux (02) plaques d’immatriculation et une (01) carte grise.