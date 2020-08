Burkina Faso: 134 établissements privés non reconnus, sommés de fermer avant la rentrée 2020-2021 (liste)

Au Burkina Faso, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales a publié, ce mercredi, la liste intégrale des centres, écoles et établissements privés non reconnus par le gouvernement.

Alors que les examens de fin d’année viennent de connaitre leur épilogue au titre de l’année scolaire 2019-2020, le gouvernement burkinabé s’est empressé de publier la liste des centres, écoles et établissements privés non reconnus avant la prochaine année scolaire.

Selon le communiqué du Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, à la date de juillet 2020, le gouvernement dénombre cent trente quatre (134) centres, écoles et établissements privés non reconnus au Burkina Faso. Par ailleurs, le gouvernement appelle les promoteurs des centres, écoles et établissements privés à fermer avant la rentrée 2020-2021.

Ci-dessous, la liste des 134 centres, écoles et établissements privés non reconnus :