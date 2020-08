Brigitte Trogneux: voici comment Emmanuel Macron a conquis son coeur

Le président français Emmanuel Macron sait se montrer romantique. C’est pourquoi, il n’a pas eu de difficultés à conquérir le cœur de celle qui deviendra sa femme, Brigitte Macron.

Un auteur et scénariste français a fait un long portrait du président Emmanuel Macron. Publié ce weekend dans les colonnes du journal britannique « The Guardian », l’écrivain a décrit le personnage énigmatique qu’est le mari de Brigitte Macron.

Dans son portrait, Emmanuel Carrère a évoqué l’histoire d’amour entre le président et la Première dame, Brigitte Macron. Leur idylle a été résumé par une anecdote particulièrement touchante. Selon l’écrivain cité par Elle, alors qu’Emmanuel Macron était encore au lycée dans la classe de celle qui deviendra plus tard sa femme, il a conquis le coeur de sa professeure en réécrivant une pièce de théâtre et en y ajoutant suffisamment de protagonistes afin d’y inclure sa classe entière.

« Elle et le jeune Macron cherchaient ensemble une pièce de théâtre à mettre en scène ensemble. Leur choix s’était arrêté sur une pièce de l’Italien Eduardo do Filippo, qui leur plaisait – un choix déjà ambitieux – Le problème était que la pièce en question ne proposait que 5 rôles…pour une classe de 25 élèves. Aucun problème : Macron réécrit la pièce, tout en créant les 20 rôles manquants. Ils possèdent encore une vidéo de ce spectacle que Brigitte aimerait revoir un jour. Mais, elle explique que son mari lui a demandé d’attendre pour qu’ils puissent la visionner ensemble », a confié Emmanuel Carrère. Pour lui, cette anecdote met à nu le grand romantisme du président Macron.