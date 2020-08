Brigitte et Emmanuel Macron à la plage: ce cliché olé olé censuré de justesse

Un cliché topless du couple Macron, en pleine promenade sur une plage de Biarritzt, avait été censuré par un magazine français, il y a 4 ans.

Le 10 août 2016, Paris-Match dévoilait à sa une Emmanuel Macron et son épouse Brigitte dans des positions décontractées. Le média présentait le futur président et son épouse Brigitte en tenue estivale sur une plage de Biarritz. Selon Gala, il s’agissait d’une photo volée qui par la suite a été un coup de communication pour l’actuel président français.

« Il y a une autre photo, qui n’est pas passée dans le journal où ce monsieur me fait le baise-main. Je ne savais pas où regarder ! », aurait confié, amusée, la future Première dame, selon les confidence d’un ami d’Emmanuel Macron à l’Express. Pour le rédacteur en chef photo du magazine, il ne s’agissait nullement d’une séance photo organisée, mais bien de photos volées puis achetées par le magazine.

Un cliché olé olé censuré de justesse

« Ça m’a gonflé, ces polémiques initiées par Libération et d’autres médias qui prétendent qu’il s’agit d’une mise en scène. C’est vrai que les photos sont belles et qu’ils sont à leur avantage dessus. Mais quand on remonte l’histoire de notre journal, on comprend que notre but n’est pas de démolir les gens », expliquait alors Marc Brincourt, le rédacteur en chef photo du magazine.

Il ajoute: « Macron croise le seul mec à poil sur la plage. C’est plutôt rare de croiser un nudiste sur la plage de Biarritz. Cette photo est marrante, on dirait un peu un gag. Quand on l’a vue, on s’est dit qu’il fallait la passer ».