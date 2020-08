Black Panther: décès de l’acteur principal, Chadwick Boseman

L’acteur principal du film de super-héros « Black Panther », l’américain Chadwick Boseman, est décédé vendredi, des suites du cancer du colon.

Chadwick Boseman, plus connu pour le rôle du roi T’Challa dans le film Black Panther, n’est plus. Âgé de 43 ans, il a passé de vie à trépas dans la journée du vendredi 28 août 2020. « Il est mort à son domicile, entouré de sa femme et de sa famille », lit-on sur son compte Twitter. « Jouer le roi T’Challa dans le film Black Panther (Panthère noire) a été le grand honneur de sa carrière », poursuit le message.

A lire Aussi :Quand Black Panther inspire l’Union Africaine: le « Wakanda » de la fiction à la réalité

Selon le communiqué de sa famille, Chadwick Boseman souffrait depuis 2016 du cancer du colon de stade III, qui a progressé jusqu’au stade IV au cours de ces années. Le film Balck Panther dans lequel il a joué le rôle de l’acteur principal, a connu un succès extraordinaire en 2018. L’américain a aussi enregistré des films comme « Marshall », « Da 5 Bloods », « Ma Rainey’s Black Bottom », et bien d’autres, tout en faisant de la chimiothérapie.

Né à Anderson, en Caroline du Sud, le 29 novembre 1977, Chadwick Aaron Boseman est diplômé de l’université Howard de Washington, DC, la capitale des États-Unis.