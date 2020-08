Biélorussie – Election contestée : ça chauffe dans les rues de Minks

Des dizaines de milliers de partisans de l’opposition biélorusse se sont rassemblés à Minsk pour se joindre à une «Marche pour la liberté» contre la réélection contestée du président Alexander Lukashenko.

Des colonnes de manifestants ont soulevé des signes de victoire et ont tenu des fleurs et des ballons. Beaucoup portaient du blanc, la couleur qui est devenue le symbole du mouvement d’opposition. Ceux qui marchaient comprenaient un groupe de parachutistes vétérans en bérets uniformes. Les manifestants ont tenu des pancartes avec des slogans tels que « Nous sommes contre la violence » et « Loukachenko doit répondre de la torture et des morts ».

Les manifestants ont traversé la ville en portant un drapeau rouge et blanc de 100 mètres de long, autrefois le drapeau de l’État, et maintenant utilisé pour représenter l’opposition au régime actuel. Ils ont scandé « Vive la Biélorussie! » et ont appelé Loukachenko à « Partir! ».

Dans un geste inhabituel, Igor Leshchenya, l’ambassadeur biélorusse en Slovaquie, a déclaré sa solidarité avec les manifestants dans une vidéo non datée, publiée par les médias Nasha Niva samedi. D’autres employés de l’État, y compris des policiers et du personnel de la télévision d’État, se sont également prononcés pour soutenir les manifestations.

Certaines des plus grandes usines industrielles gérées par l’État, l’épine dorsale du modèle économique de style soviétique de Loukachenko, ont été frappées par des manifestations et des débrayages la semaine dernière. Le candidat de l’opposition à la présidence, Tsikhanouskaya, qui a fui mardi vers la Lituanie voisine, a appelé à un recomptage des voix.