Bénin: une sortie politique de Joël Aïvo empêchée par la police à Ouinhi

Ce samedi 15 Août 2020, le Professeur Frédéric Joël Aïvo dans la perspective de la présidentielle de 2021 devrait échanger avec des jeunes de Ouinhi. Mais à la grande surprise de son équipe, cette rencontre a été empêchée par la police républicaine. Cette action de la police a été justifiée par un arrêté préfectoral.

Frédéric Joël Aïvo, candidat annoncé à la présidentielle de 2021, n’a pas pu échanger avec la jeunesse de Ouinhi. Des délégations de jeunes étaient venus de tous les villages de cette commune du Zou pour écouter le message du présidentiable. Mais la police républicaine est très tôt intervenue pour empêcher la rencontre.

Des sources sécuritaires contactées par BENIN WEB TV justifient cette intervention de la police républicaine par l’existence d’un arrêté préfectoral à propos des manifestations. Ledit arrêté dont BENIN WEB TV a reçu copie interdit toutes manifestations de plus de plus de 50 personnes dans le département du Zou.

La Covid-19 oblige…

Par cet arrêté, l’autorité préfectorale entend veiller au respect des mesures restrictives prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19. L’arrêté pris par le Préfet du département du Zou, Firmin Kouton, en son article 1er est clair sur la raison de l’interdiction de manifestations sur son territoire.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures barrières de lutte contre la propagande du Coronavirus, il est interdit, jusqu’à nouvel ordre dans les communes du département du Zou, l’organisation de toutes manifestations nécessitant la présence de plus de 50 personnes Arrêté préfectoral

Plus loin, le Préfet précise que même l’organisation de toutes cérémonies d’inhumation regroupant plus de 50 personnes est interdite. C’est dire qu’au delà des regroupement politiques, les rassemblements de plus de 50 personnes dans d’autres circonstances sont aussi interdits.

Du deux poids, deux mesures?

Suite à cette interdiction de rencontre, les partisans de Frédéric Joël Aïvo expriment leur mécontentement et crient à une politique de deux poids, deux mesures. Ils font constater qu’à travers le pays, des manifestations s’organisent sans aucun empêchement, pour susciter la candidature du président Patrice Talon. Ils se posent alors des questions sur l’application de la mesure d’interdiction des manifestations pour cause de Covid-19.

Si le camps présidentiel peut aisément fait ses manifestations sans être inquiéter ou sans qu’on ne lui oppose l’interdiction en raison de la Covid-19, pourquoi c’est à l’équipe de Frédéric Joël Aïvo que cette rigueur doit s’appliquer? A titre d’exemple, au moment ou la rencontre de Joël Aïvo est empêchée à Ouinhi, d’autres jeunes suscitaient la candidature de Patrice Talon à l’occasion d’une manifestation, dans le département des Collines, dont la gestion intérimaire est confiée au Préfet du Zou.