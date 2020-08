Bénin: une importante somme emportée dans un vol à main armée à Djougou

Des voleurs se sont introduits par infraction le dimanche 23 Août 2020 dans un domicile à Kpayèroun de Simoda, dans l’arrondissement de Pélébina en tenant au respect par leur arme à feu le propriétaire.

Un homme vivant seul à Kpayèroun de Simoda, dans l’arrondissement de Pélébina, commune de Djougou a reçu dans la nuit du dimanche 23 Août la visite de 4 individus armés de fusil et de poignards.

Selon l’information publiée par l’agence Bénin presse, les hors la loi ont emporté près de 700.000 fcfa en tenant au respect le propriétaire des lieux et après l’avoir roué de coups.

» Je vis seul dans ma maison située à l’entrée du village, c’est ainsi dans la nuit du dimanche au petit matin du lundi j’ai été réveillé par des bruits inhabituel, je me suis donc levé pour aller voir ce qui se passait et c’est là je suis tombé nez à nez sur quatre braqueurs dans le couloir de ma chambre armés de fusil et de poignards » confie la victime à l’ABP.

La veille de ce braquage à domicile, la victime, un instituteur adjoint de fonction âgé de 30 ans environ était allé retirer 700.000 fcfa dans une banque de la place. C’est cet argent qui a conduit à la visite inopinée que les 4 malfrats lui ont fait le lendemain.

Après un temps de résistance et ne pouvant plus supporter les coups qui lui sont assénés, il a dû indiquer l’endroit où se trouvait l’objet de leur attrait après leur avoir notifié quelques minutes plus tôt qu’il a déjà dépensé tout l’argent.

L’unité de la police républicaine du commissariat de Pélébina, après les constats usuels a ouvert une enquête. Par ailleurs, les agents de santé se sont montrés rassurant quant à l’état de la victime bastonnée par ses agresseurs.