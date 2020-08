Bénin: une forte quantité d’œufs en provenance du Nigéria saisie à Kabo

La Direction départementale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Borgou, en collaboration avec la police républicaine, a saisi ce vendredi 14 Août 2020, une forte quantité d’œufs en provenance du Nigéria pour le Bénin. Cette action a été menée conformément à l’arrêté ministériel 2005-3889/MAEP/MICPE/MFE/MSP/DC/SGM/DE du 13 décembre 2005.

Les agents de contrôle de la Direction départementale l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Borgou ont intercepté à Kabo (frontière bénino-nigériane), un véhicule contenant une forte quantité d’œufs de contrebande, en destination du Bénin. Aidés par la police républicaine, ils ont procédé à la saisie de la marchandise évaluée à 700 packs d’œufs.

Selon Damien Hounkpèvi, Directeur départemental de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le propriétaire de la marchandise a agi en violation de l’arrêté ministériel du 13 décembre 2005. « Cet arrêté avait déjà interdit l’importation et la commercialisation des œufs », a-t-il déclaré. Il a profité de l’occasion pour inviter les importateurs à se mettre en règle et à respecter les textes qui régissent le secteur.

Destruction des œufs saisis

A en croire Damien Hounkpèvi, les produits saisis ont été détruits dans les conditions recommandées en de pareilles circonstances. Selon ses explications, les produits sont détruits en présence du propriétaire, des journalistes, des forces de l’ordre. Les produits sont dans un premier temps dénaturés et après vient le feu pour une destruction totale dans un trou.