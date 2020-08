Bénin: une dame spécialisée dans le trafic d’enfants mise aux arrêts

L’unité de la police républicaine de Pobè a mis fin, ce samedi 22 Août 2020, à l’activité illicite d’une jeune dame spécialisée dans le trafic d’enfants.

Selon le chef du centre de promotion sociale de Pobè, rapporté par l’agence Bénin presse, la mise en cause serait spécialisée dans le trafic d’enfants pour des fins de placement domestique et économique. Une activité à laquelle les éléments du commissariat de police de Pobè ont mis fin ce samedi, avec le concours des élus locaux et des responsables du centre de promotion sociale de la localité.

A Lire aussi; Bénin – Drame: un homme charcuté à Sontou et son corps jeté dans la brousse

L’interpellation de la dame fait suite à une série de plaintes déposées par des parents d’enfants du village d’Issèlou, une localité de l’arrondissement d’Issaba, commune de Pobè. Les parents se sont plaints du fait que leurs enfants placés dans des foyers en ville ne sont pas revenus en famille pour les fêtes, comme convenus avec la dame, spécialiste de placement d’enfants.

Au total, selon la même source, 17 enfants étaient concernés par cette situation et sont attendus par les parents, depuis fin Décembre 2019 début Janvier 2020, pour les fêtes de fin d’année.

Ayant été saisi, le procureur de la République a donné des instructions fermes pour que les enfants soient mis dans de meilleures conditions et que la dame soit appréhendée afin que justice soit faite.

C’est en allant donc ce samedi rendre visite à l’un des enfants qu’elle avait précédemment placé et ramené aux parents dans le village d’Onigbolo pour cause de maladie, qu’elle a été appréhendée par les éléments de la police républicaine sur son chemin de retour, sur le tronçon Onigbolo-Pobè grâce au concours des élus locaux.

Elle fut mise en garde à vue au commissariat de police de Pobè et sera présentée au procureur de la république pour la suite à donner à ce dossier. Précisons que son mode opératoire consiste à recruter périodiquement des enfants pour des fins de placement domestique et économique, où elle fait signer des engagements écrits aux parents contre de l’argent, des tissus et autres objets.