Bénin: une apparition de Patrice Talon pendant ses vacances fait polémique (photo)

Depuis quelques heures, des images du président Patrice Talon publiées sur les réseaux sociaux font polémiques. Les commentaires sur les photos sont allés dans tous les sens. C’est surtout la légende qui a accompagné les images qui a attiré l’attention les internautes.

En vacances depuis quelques jours, le président Patrice Talon aurait décidé de faire un tour dans une usine de fabrication de masques. Selon Mehouede Yvonne Adjovi-Boco qui a mis en ligne les images, le Chef de l’Etat se serait rendu à la Fondation Claudine Talon où des masques se fabriquent depuis un moment. « À la fondation Claudine Talon, au labo de production de cache-nez jetables et serviettes hygiéniques recyclables bio, le boss qui n’aime pas les failles observe minutieusement dans les moindres détails… », a-t-elle écrit.

Sur la première image, on aperçoit le président Patrice Talon en chemise blanche, pantalon kaki, sans ceinture, avec son cache-nez. Il était en pleine discussions avec une dame, au milieu des machines à coudre. Sur la deuxième photo, le Chef de l’Etat se retrouve seul avec un regard observateur. Il faut signaler que l’auteur de la publication a corrigé quelques minutes après son post. Après modifications, on peut désormais lire sur sa page : « À la fondation Claudine Talon, le boss qui n’aime pas les failles observe minutieusement dans les moindres détails… ».

La précision « Labo de production de cache-nez… » soustraite

Dans sa première publication, dame Mehouede Yvonne Adjovi-Boco avait précisé que le Chef de l’Etat, qu’elle a désigné par le pseudo « boss » était dans les locaux de la Fondation Claudine Talon, « …au labo de production de cache-nez jetables et serviettes hygiéniques recyclables bio… ». Pour des raisons inconnues, elle est revenue quelques minutes après enlever cette partie de sa publication.

Ce rétropédalage n’a pas pour autant changé la logique des commentaires des internautes. Dans l’ensemble, les internautes qui se sont intéressés au sujet ont félicité la Fondation de la première dame pour cette noble initiative. Certains en ont même vu une opportunité de transformation sur place de l’or blanc dont le Bénin est l’un des meilleurs producteurs de la sous-région.

Mais il n’y a pas eu que des fleurs. Certains ont relevé des aspects critiques de cette action. Pour Hugues Comlan Sossoukpè par exemple, l’Etat aurait pu être initiateur de cette production. « Ce qui aurait été recommandé, c’est que cette usine installée à la fondation Claudine Talon soit plutôt la priorité de l’État et produise des masques de protection contre la propagation de la Covid-19 pour accompagner les béninois. Elle aurait aussi le mérite de donner de l’emploi à quelques béninois. Ça aurait été plus juste et compatible avec la fonction présidentielle ».

Aucune communication officielle

Il convient de préciser que cette sortie évoquée par dame Mahouede Yvonne Adjovi-Boco n’a pas fait objet d’une communication officielle. L’équipe de communication de la Fondation Claudine Talon et celle de la Présidence du Bénin, jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, n’ont fait aucune publication sur cette sortie du Chef de l’Etat.