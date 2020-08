Bénin: Tout savoir sur la carte d’identité biométrique

Le Bénin entame une révolution numérique dans le cadre de la délivrance de la carte d’identité nationale. Depuis quelques jours, l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a lancé le processus de demande de la carte d’identité biométrique. Pour mieux comprendre le processus et l’objectif de cette nouvelle donne, voici quelques précisions importantes.

Désormais, les Béninois ont la possibilité de détenir la carte d’identité biométrique qui peut leur permettre de voyager librement dans la sous-région. Selon le Directeur de l’Anip, avec cette nouvelle carte les Béninois peuvent se déplacer dans les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). Mieux, elle est également établie aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO).

Pour l’obtention de la carte d’identité biométrique, les demandeurs doivent fournir les pièces ci-après :

acte de naissance sécurisé (obligatoire), délivré par l’Anip à 1 000 FCFA ;

copie du certificat d’identification personnelle (obligatoire), délivré par l’Anip à 2 800 FCFA;

photo bijou (obligatoire) ;

preuve de profession (facultative) ;

preuve de groupe sanguin (facultative) ;

quittance de paiement de six (6.000) mille francs CFA sur le compte 102316471 ouvert au trésor public.

Il faut souligner que l’acte de naissance sécurisé et le Certificat d’identification personnelle sont délivrés à l’Anip sur présentation du récépissé du Recensement administratif à vocation d’identification des personnes (RAVIP).

Quid du Certificat d’identification personnelle (Cip)

Prévu par la loi N°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin, le Certificat d’identification personnelle (Cip) est un document qui certifie l’identification d’un béninois dans le Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Il remplace le certificat de possession d’état et l’attestation de résidence dans le processus d’établissement des pièces d’identité, comme la carte d’identité nationale biométrique.

Il est délivré sous la forme d’une carte portant la photo et le numéro d’Identification Personnelle du détenteur, ainsi que deux QR codes permettant d’en vérifier l’authenticité. Il a une validité de 02 ans et délivré à 2 800 FCFA par l’Anip. Il faut noter que la création du Cip est renforcée par le décret N°2020-099 du 26 février 2020 relatif au numéro personnel d’identification dans ses articles 2, 5 et 6 et le décret N°2020-100 du 26 février 2020 portant mise en œuvre du registre National des personnes physiques en son article 3.