Bénin: Talon de plus en plus enclin au culte de la personnalité ?

Au début de sa mandature, l’actuel locataire de la Marina, le président Patrice Talon, avait affiché son aversion pour certaines pratiques propres au régime de son prédécesseur. Mais avec le temps, l’homme a-t-il fini par s’accommoder à ces pratiques entre temps assimilées à un culte de la personnalité?

La question n’est pas anodine et mérite qu’on s’y penche au regard du spectacle qui s’observe sur le terrain en violation même des textes de la république aux yeux et à la barbe des institutions de la République sans que personne ne songe siffler la fin de la récréation.

Alors que quelques mois après son investiture et pour marquer les 1000 premiers jours de leur leader à la tête du pays, des jeunes et autres soutiens politiques ont investi Cotonou et ses environs par des posters géants du président de la République. Cette campagne de communication qui a suscité une vague d’indignations et de commentaires sur les réseaux sociaux, a attiré l’attention de la présidence de la République.

Par un communiqué, le ministre d’Etat et secrétaire à la présidence, Pascal Irénée Koupaki, a condamné ces « affiches propagandistes » qui s’assimilent à un « culte de la personnalité », toute chose contraire aux principes du président de la République qui entend « exercer ses fonctions avec humilité depuis son investiture le 6 avril 2016 ».

Le communiqué du palais de la République a donc ordonné aux auteurs de la campagne, de retirer les affiches « sans délai ». Le même communiqué a rappelé au passage « qu’il est formellement interdit d’utiliser l’effigie du président de la République à ces fins, hors des périodes de campagne électorale l’impliquant ».

Avant même ce communiqué sorti des entrailles du palais de la Marina, la direction de la communication du palais de la République avait pondu en Juin 2017, un communiqué dans lequel il est demandé aux militants et sympathisants du chef de l’Etat de « s’abstenir » de toute marche de soutien ou autres activités politiques similaires à l’égard du chef de l’Etat.

Une époque sans doute révolue, Talon s’accommode désormais…

Culte de personnalité, dites-vous? Le chef de l’Etat semble désormais s’y accommoder. En effet, à 7 mois de l’élection présidentielle alors même que le président de la République n’a pas dévoilé son intention de briguer un second mandat, son effigie est érigée sur plusieurs carrefours comme si nous étions déjà en pleine campagne électorale.

Mieux, des activités propagandistes organisées à tout vent pour louanger les mérites de l’homme d’exception qu’est le président de la république sont accompagnées de confection de tee-shirt, casquettes et autres gadgets dont l’usage est pourtant réglementer par les textes de la Républiques. Il est vrai qu’à l’image de 2015-2016, la suscitation de candidature n’est pas un fait nouveau.

Néanmoins, il est communément admis que l’ancien président Boni Yayi est par propension populiste et propagandiste. Une casquette que son successeur, pourtant préoccupé à ne faire valoir que des comportements contraires à ce qui est généralement reproché à son prédécesseur, semble bien s’accommoder. Était-on dans un jeu de rôle? En tout cas, le spectacle actuel ne semble déplaire à personne, même pas aux institutions de la République.