Bénin – site dédié à la ZES de Glo-Djigbé: démarrage des enquêtes de commodo incommodo le 24 Août

Dans le cadre de la libération progressive du site dédié à la zone économique spéciale (ZES), il sera réalisé du 24 Août au 23 Septembre 2020, des enquêtes commodo incommodo visant une portion prioritaire de 400 hectares.

Dans cette période, il est demandé aux personnes affectées par le projet de consulter le plan et répertoire de ladite zone dans les locaux de la Commune de Zè ainsi qu’au niveau du bureau de l’arrondissement de Tangbo-Djévié.

Selon le communiqué de presse signé par le directeur général de l’agence nationale du développement et du foncier (ANDF), les doléances et observations relatives aux informations littérales et aux immobilisations concernées sont recueillies en ces lieux.

Il est également rappelé à l’attention de tous que conformément à la législation en vigueur en cette matière, les observations et les réclamations formulées hors délai sont frappées d’irrecevabilité.

Le président de la commission interministérielle d’expropriation et de dédommagement compte donc sur la participation et la collaboration de chacun et de tous pour la réussite de cette opération. Il importe de préciser que la zone concernée s’étend sur les communes d’Allada, de Zè et de tori-Bossito.