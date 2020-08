Bénin – Second mandat pour Patrice Talon : après les prêtes de Fâ, des pasteurs aussi « dans la sauce »

Après l’enchaînement des consultations du « Fâ » pour la candidature du président Patrice Talon à un second mandat, c’est le tour des pasteurs de parler « au nom de Dieu » pour le retour du chantre de la rupture.

Après le spectacle désolant offert par certains faméliques prêtes du Fâ pour faire parler l’oracle, selon leurs besoins, c’est le tour des pasteurs de monter sur scène avec le même scénario de la « candidature du président Patrice Talon à un second mandat ».

Dans une vidéo diffusée par l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (Ortb) et largement relayée sur les réseaux sociaux, le pasteur Emile Adoté de l’église des Assemblées de Dieu du Bénin a déclaré « que l’église est cent pour cent d’accord que ce retour [ retour du président Patrice Talon à un second mandat, ndlr] soit une réalité ».

A lire aussi : Bénin – Second mandat pour Patrice Talon : quand des prêtes du Fâ deviennent aussi des « klébés »

De quelle église parle « l’homme de Dieu » ?

Quelques jours après ses déclarations, un communiqué officiel, émanant de la dénomination dudit pasteur, est venu pour contredire « l’homme de Dieu », revêtu du mandat de politicien pour la circonstance. « L’Eglise Évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin n’est mêlée, ni de loin ni de

près, à l’organisation de la manifestation au cours de laquelle lesdites déclarations ont été faites », peut-on lire dans un communiqué, en date du 28 Août 2020, signé du Révérend SODJI Gossou.

« L’Eglise Évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin n’a donné mandat à aucun de ses pasteurs à l’effet de participer à une telle rencontre. L’Eglise Évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin ne se reconnaît, en

conséquence, en rien dans de telles déclarations », a déclaré le président des Eglises Évangéliques des Assemblées de Dieu du Bénin, qui reconnait le caractère « apolitique » de la communauté qu’il dirige.

Le replay du même « Modus operandi » des prêtes du Fâ

Ce spectacle auquel s’est livré ce pasteur, qui est également le président des Collectifs des Associations des Eglises Évangéliques du Bénin (CAEEB), est le même que celui des prêtes du Fâ, dont les consultations pour susciter la candidature du chef de l’Etat pour un second mandat ont été balayés du revers de la main par le président des boconons du Bénin.

« On ne peut jamais consulter le fâ pour susciter une candidature, non, c’est du faux. Si leur ventre a besoin de nourriture, ils peuvent aménager un peu« , avait martelé le président des boconons du Bénin, Dah Djissa Togbédji Gbèyon.

A lire aussi: Bénin – Mise en oeuvre du PAG: Patrice Talon satisfait de ses réalisations

Après les prêtes de Fâ et les artistes, qui ont accordé leurs violons pour le retour du chantre de la rupture, c’est le tour des églises de rentrer « dans la sauce ». Un fait malheureux pour une institution morale, qui se doit d’être le dernier rempart infranchissable pour les politiciens, qui sont prêts à faire feu de tous bois pour atteindre leurs objectifs.

Et si jusqu’à présent, aucun communiqué officiel n’est venu du Collectif des Associations des Eglises Évangéliques du Bénin (Caeeb), il en ressort une crainte pour les jours à venir. La politique risque de créer une fissure dans chaque compartiment de la société. « Divide et Impera (diviser pour régner), telle a toujours été la stratégie des politiciens.