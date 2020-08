Bénin – Rentrée scolaire 2020-2021: voici le cahier de charges des structures de placement du personnel enseignant

A compter de la rentrée scolaire et académique 2020-2021, le personnel enseignant non-agent permanent de l’Etat sera sélectionné, mis à disposition et géré par des agences de placement, dont les cahiers de charges sont désormais disponibles.

Dans le cadre de la poursuite des réformes du système éducatif, le Gouvernement se propose de confier la sélection, la mise à disposition et la gestion d’une partie du personnel enseignant (non-Agent Permanent de l’Etat) à des Agences de placement.

Ces agences auront essentiellement pour mission de mettre à disposition, le personnel pour le fonctionnement des établissements publics d’enseignement primaire et secondaire général, suivant les critères définis par l’Etat.

Grâce à la diligence de l’Agence nationale pour les prestations aux établissements primaires publics (ANaPES), le cahier de charges, auquel ces différentes agences de recrutement sera soumis, a été élaboré.

Il présente l’étendu de la mission de ces agences de placement du personnel enseignant, les conditions et modalités de mise à disposition du personnel, les modalités et conditions de gestion et de suivi administratif, ainsi que les conditions et modalités de suivi pédagogiques. Trouvez ci-dessous le contenu du cahier de charges présenté par l’ANaPES.

Cahier de charges des structures de placement du personnel enseignant