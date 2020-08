Bénin: recul de 5,5% de l’indice global de l’emploi par rapport au trimestre précédent

L’emploi est en baisse dans les grandes entreprises en République du Bénin. Selon un rapport exploité par « Xinhua« , l’indice global de l’emploi au premier trimestre de l’année 2020 a reculé de 5,5% par rapport au trimestre précédent.

La crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a un impact sur l’indice de l’emploi en République du Bénin. Selon un rapport de la direction générale du Budget du ministère béninois des Finances et de l’Economie, l’indice global de l’emploi dans les grandes entreprises béninoises au premier trimestre de l’année 2020 a reculé de 5,5% par rapport au trimestre précédent.

Selon ledit rapport, cette baisse de l’indice de l’emploi dans les grandes entreprises est en lien avec la contraction des activités en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

« Cette baisse est principalement subie par les branches production et distribution d’électricité (-39,4%) et construction (-16,6%) », souligne la même source, qui estime qu’en comparaison au même trimestre de l’année dernière, cet indicateur affiche également une baisse de 8,5%.

Selon des données statistiques relevées par la même source, « l’emploi des jeunes béninois souffre d’énormes insuffisances, d’après une récente étude réalisée par l’Institut national de la statistique et d’analyse économique (INSAE), estimant que 30,4% de jeunes sont visiblement sous-employés, eu égard au nombre d’heures de travail, et 63,2% de façon invisible à travers des rémunérations précaires et indécentes. »

Une autre réalité poignante de l’emploi des jeunes est que seulement 7,9% des jeunes bénéficient d’un emploi salarié. Ce pourcentage met en évidence les difficultés d’absorption de l’offre de travail pour la jeunesse par le marché du travail.

Situation d’emplois au Bénin

La préoccupation fondamentale que constitue le chômage nous interroge à investiguer sur les potentiels facteurs affectant la situation d’emploi au Bénin. Les données de l’enquête Afrobarometer en 2017 indiquent que c’est moins d’un quart des Béninois (23%) qui exercent un emploi salarié.

17% ont un emploi à temps partiel tandis que 7% ont un emploi à temps

plein. Même si plus de citoyens ont un emploi qu’en 2011, la proportion des

répondants n’ayant pas un emploi et qui en recherche a connu une augmentation de 10 points de pourcentage au cours de la même période, allant de 23% en 2011 à 33%.

De plus, les données montrent qu’une forte proportion des répondants (44%) n’a pas un emploi salarié et n’en recherche pas.