Bénin : Recrutement d’enseignants d’Anglais au profit des écoles expérimentales

Depuis 2017, le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a commencé une expérimentation de l’apprentissage de l’anglais au cours primaire. Pour cette année scolaire 2020-2021, un avis de recrutement d’enseignants d’Anglais a été lancé au profit des écoles expérimentales.

Décidé en Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 02 août 2017, le programme d’expérimentation de l’apprentissage de l’Anglais au primaire se poursuit. Dans ce cadre, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire lance un avis de recrutement d’enseignants d’Anglais au profit des écoles expérimentales, pour l’année scolaire 2020-2021. Mais, selon le communiqué disponible sur le site internet de Institut National pour la Formation et la Recherche en Education ( infre-benin), les APE, ACE, Aspirants et Suppléants ne sont pas autorisés à postuler.

Conditions pour faire acte de candidature:

– Etre de nationalité béninoise,

– Etre titulaire d’un diplôme de licence ou de BAPES en Anglais,

– Etre immédiatement disponible et libre de tout engagement,

– Etre disposé à travailler partout où besoin sera



Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne au plus tard le 26 août 2020 à 18h30.