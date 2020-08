Bénin: Rachidi Gbadamassi outré contre la comparaison entre Talon et IBK

L’élu de la huitième circonscription électorale, l’honorable Rachidi Gbadamassi est sorti de son gong face aux commentaires qui comparent la situation malienne à ce qui se passe au Bénin.

Parlant de la gestion d’un Etat, le président Patrice Talon et son désormais ex homologue du Mali sont comme le jour et le nuit. C’est la vive réaction que vient d’avoir le député du Bloc Républicain face aux commentaires qui circulent sur les réseaux sociaux comparant les deux chef d’Etat.

A Lire aussi: Bénin – Communales 2020: le trio Gbadamassi-Toko-Adambi terrassé par FCBE à Parakou

« Pourquoi voulez-vous comparer le jour et la nuit? Pourquoi voulez-vous un vivant parmi les morts? Laissez les morts enterrés leur mort et joignez-vous à nous pour la construction de la nation » martèle le président des relations extérieures de l’assemblée nationale.

Pour l’honorable Rachidi Gbadamassi, le président Patrice Talon est un architecte du développement, un révolutionnaire en infrastructures. « Il est bâtisseur, nationaliste et patriote » indique le député de la huitième législature qui s’est muré dans un profond silence depuis les dernières élections municipales et communales.

Talon, un oiseau rare

Répondant à ceux qui critiquent le chef de l’Etat, l’ancien maire de la ville de Parakou estime que lorsqu’on a de trésor, on ne sait toujours pas sa valeur; il faut l’avoir perdu pour finalement s’en rendre compte. A le croire, sans la rigueur, rien de grand ne peut se faire et c’est la rigueur qui caractérise la gestion de l’actuel locataire de la Marina. Une rigueur qui, même si elle n’est pas reconnue à l’interne force le respect du Bénin à l’international.

Selon le parlementaire, aucune comparaison n’est possible entre la gestion du Bénin et celle du Mali. Au Mali, précise-t-il, c’est le fils du président IBK qui gère le pays, tout le monde le sait et le dénonce. « Est ce que au Bénin, la famille du président Patrice Talon se mêle -t-il de la gestion du pouvoir? » Lance-t-il au détracteur du chef de l’Etat.

L’homme n’a pas manqué de rappeler les grandes réalisations que le président de la République a fait en moins de 5 ans. « Talon le nationaliste a toujours affirmé l’autorité de l’Etat et il a tout simplement réussi là où beaucoup ont échoué » conclut-il.