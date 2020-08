Bénin – Présidentielles de 2021: nouvel échange entre Joël Aïvo et la diaspora

L’agrégé de droit, le professeur Joël Aïvo, a tenu ce jeudi 20 Août 2020 un échange en vidéoconférence avec les béninois de la diaspora. Pour cet deuxième échange avec ses compatriotes vivant à l’extérieur du pays, le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021 a livré un pan de ses ambitions pour le Bénin.

Au cours de cette visioconférence, qui vient une semaine après la première. le constitutionnaliste a partagé avec ses compatriotes de l’extérieur comment il est urgent de repenser l’économie du pays. Et pour y parvenir, indique-t-il, il faudra l’engagement individuel et collective pour faire restaurer la démocratie au Bénin.

Pour le décollage économique du pays, l’homme de droit pense qu’il faut faire du Nigéria un partenaire sûr. Aussi, regrette-t-il le délitement des relations entre le Bénin et les pays amis, notamment le Nigeria, qui devrait être, selon lui, le principal partenaire économique et diplomatique du Bénin.

« Nous avons la chance d’avoir à nos portes, la première puissance économique et diplomatique du continent… Un marché immense de plusieurs centaines de millions d’habitants, dont Lagos seul, la ville la plus béninoise du Nigeria, est plus peuplé que tout le Bénin« , affirme-t-il.