Bénin – Présidentielle 2021: Daniel Edah à cœur ouvert avec les jeunes ce mercredi

L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2016, Daniel Edah, organise, ce mercredi 12 Août 2020, consacré à la journée internationale de la jeunesse, des échanges avec la couche juvénile sur les questions de leurs préoccupations.

A quelques mois de l’élection présidentielle de 2021, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2016 organise à l’intention de ses compatriotes, résidant au Bénin et dans la diaspora, une séance d’échanges sur les préoccupations liées au développement du pays et au bien-être de chaque citoyen.

Ces échanges qui auront lieu ce mercredi 12 Août 2020 à 21 heures, heure de Cotonou, via Zoom, sont spécialement dédiés à la couche juvénile qui célèbre ce jour la journée internationale de la jeunesse.

Pour l’organisateur de ces échanges, la pyramide des âges du Bénin montre qu’en 2020, les citoyens de 0 à 34 ans font plus de 75 % de la population et constituent les interlocuteurs valables avec qui il faut discuter de l’avenir du pays. « Tout projet de société ou programme de gouvernement pour le Bénin doit avant tout être un projet ou un programme inclusif pour les enfants, les adolescents et les jeunes hommes et femmes du Bénin« , tel semble être le leitmotiv de Daniel Edah qui aspire à la magistrature suprême du Bénin.

Le thème choisi par l’acteur politique et homme de Dieu pour communier avec la jeunesse béninoise est: « Echanges sur le devenir de la jeunesse béninoise« . Un cœur à cœur au cours duquel le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021 partagera avec sa cible ses ambitions pour le pays et sa vision du développement.

Des sujets d’intérêt de développement pour la jeunesse

En dehors du standard qui sera ouvert aux jeunes pour poser toutes les questions liées à leur avenir, au développement du Bénin, l’ancien fonctionnaire de l’Organisation internationale de la francophonie abordera des questions liées l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base, à l’eau potable, l’électricité, l’assainissement, le logement, les transports, l’éducation et la formation, la santé, l’emploi, l’entrepreneuriat, la communication et le numérique, la participation civique et politique, la participation aux efforts d’intégration sous-régionale, régionale et africaine ou encore à un monde plus juste, plus sécurisé et en paix.

Cette sortie d’échanges avec la jeunesse constitue une sorte de consultation et vise en définitive pour Daniel Edah à recueillir les préoccupations des jeunes afin de les intégrer dans son projet de société.

Qu’il vous souvienne que lors d’une tournée qu’il a effectuée en début de l’année 2020, Daniel Edah en communiant avec les siens à Gohomey dans la commune d’Abomey-Calavi, a réaffirmé sa participation à l’élection présidentielle en affirmant: « Je suis venu leur dire et les charger de dire à tout le Bénin que Daniel Edah remplacera le Président qui est là maintenant par la grâce de Dieu et avec le concours de tous les béninois ».

Nul doute donc que le cœur à cœur organisé ce jour à l’endroit de la jeunesse béninoise vivant au pays et dans la diaspora n’est qu’une étape préparatoire d’une candidature qui se précise.