Bénin – Présidentielle 2021: artistes et acteurs culturels suscitent un 2ème mandat de Patrice Talon

Patrice Talon fera-t-il un second mandat à la tête du Bénin? En attendant une réponse claire de sa part, qui viendra mettre fin aux polémiques, des artistes et acteurs culturels béninois ont appelé le chef de l’Etat à rempiler.

Au Bénin, c’est la saison des appels à un second mandat de Patrice Talon. A la suite des femmes des marchés et des partis politiques, le secteur culturel entre en jeu. Ce samedi 22 août 2020, les artistes et acteurs culturels ont exprimé leur volonté de voir Patrice Talon déclarer sa candidature à la présidentielle de 2021. L’appel a été fait à travers le slogan « N’arrêtons pas la dynamique, ensemble continuons avec Patrice Talon en 2021 ».

« Devrons-nous nous arrêter en si bon chemin ? », s’interroge Pascal Wanou, Coordonnateur, Porte-Parole de la plateforme des confédérations et fédérations d’artistes et acteurs cultuels du Bénin. Pour lui, le chef de l’Etat, chef du Gouvernement, Patrice Talon, ne s’est pas trompé dans les actions menées dans le secteur de la culture pour son émergence.

« Nous, artistes et acteurs culturels, refusons qu’il abandonne le navire et nous laisse en rade. Nous, artistes et acteurs culturels du Bénin, affirmons notre détermination à continuer le chemin avec lui, convaincus que nous irons très loin grâce à lui », a-t-il affirmé.

Lors d’une sortie, les artistes et acteurs culturels du Bénin ont lancé, solennellement et publiquement, un appel pressant et patriotique au chef de l’Etat, le Président Patrice Talon, à rester avec eux dans la barque du développement et à se porter candidat à l’élection présidentielle de 2021.

Pour rappel, le président Patrice Talon a le droit, conformément à la constitution du Bénin, qui stipule que le mandat d’un président de la république est renouvelable une seule fois, de briguer à nouveau la magistrature suprême. Ainsi, il est libre d’être candidat ou pas à sa propre succession.

Mais, c’est certainement sa volonté de faire un seul mandat qui pourrait expliquer les multiples appels, à n’en point finir, à un second mandat à son endroit. Dans tous les cas, seul le président Talon lui-même pourra décider de son avenir. C’est d’ailleurs pourquoi, tous les regards sont désormais tournés vers lui. Sera-t-il Candidat à sa propre succession? Seul l’avenir pourra mettre fin aux supputations.