Bénin – Porto-Novo: des responsables de gares routières interpellés et écoutés par la Criet

Le dossier de délivrance des tickets sur les gares routières de la ville de Porto-Novo est en examen à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Des responsables syndicaux de ces gares ont été interpellés et écoutés par la Cour.

La Criet s’est saisie du dossier, suite à l’arrêté communal interdisant la délivrance des tickets sur les gares routières dans la ville de Porto-Novo. Dans le cadre de l’enquête ouverte, des responsables syndicaux ont été interpellés et écoutés. Selon le quotidien Matin Libre, les mis en cause sont dans le viseur de la justice pour avoir violé les textes en vigueur au Bénin, en matière de fabrication et de vente de tickets.

Les responsables syndicaux seront appelés à justifier la gestion faite des fonds collectés auprès des conducteurs de transport en commun. L’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) pourrait être aussi interpellée, car elle aurait aussi émis des tickets.