Bénin – Parakou: les mots chargés de sens du Maire Aboubacar Yaya à la passation de charge

Aboubakar Yaya a passé la main à son successeur, Inoussa Chabi Zimé. Le nouveau Maire de la ville de Parakou a donc officiellement pris fonction. Dans ses propos, il a souhaité que les différentes forces politiques, présentes au sein du Conseil municipal, se donnent la main pour le bonheur des administrés.

Le discours du maire sorti, l’ancien ministre Aboubacar Yaya est beaucoup plus porteur de sens et cache à peine sa déception face aux manœuvres politiciennes qui ont conduit à la perte du fauteuil par le parti FCBE.

« Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu l’omniscient et l’omnipotent, le miséricordieux pour nous avoir permis, mon équipe et moi, de faire l’expérience de la gestion des affaires publiques locales de Juin à Août 2020. Deux mois, c’est peut-être peu pour espérer travailler; mais, 2 mois, c’est peut-être beaucoup pour apprendre. Nous avons appris. Nous avons appris ce que aucune université au monde ne peut nous enseigner. Nous avons appris à connaitre ce que c’est que l’homme avec « H »« , affirme Aboubacar Yaya avec une once de déception.