Bénin – Parakou: Inoussa Chabi Zimé officiellement installé au poste de Maire

Inoussa Chabi Zimé, nouveau Maire de Parakou a été officiellement installé dans ses fonctions. La cérémonie de passation de service s’est déroulée ce vendredi 21 Août 2020 dans les locaux de la Mairie.

Aboubakar Yaya a passé la main à son successeur, Inoussa Chabi Zimé. Le nouveau Maire de la ville de Parakou a donc officiellement pris fonction. Dans ses propos, il a souhaité que les différentes forces politiques, présentes au sein du Conseil municipal, se donnent la main pour le bonheur des administrés. Quant au Maire sortant, Aboubakar Yaya, il avoue avoir beaucoup appris au cours des trois mois passés à la tête de la Mairie.

Il faut le rappeler, le Maire Inoussa Chabi Zimé et ses adjoints ont été désignés le 13 Août 2020. Leur désignation s’est basée sur un accord de gouvernance entre l’Union Progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR). Cette nouvelle configuration de l’équipe dirigeante de la Mairie de Parakou est la conséquence des arrêts de la Cour suprême, qui a réduit le parti FCBE à 15 Conseillers, en leur faisant perdre la majorité.

Composition de la nouvelle équipe dirigeante de la Mairie

Maire : Inoussa Chabi Zimé (BR)

Premier Adjoint au Maire : Charles Toko (BR)

Deuxième Adjoint au Maire : Moustapha Orou Gankou (UP)

Troisième Adjoint au Maire : Alimatou Abdoulaye (FCBE)

CA1 : Idrissou Allassane Boukari (FCBE)

CA 2 : Mama Abdou Razak (FCBE)

CA 3 : Ibrahim Chabi Mama (BR)

Qui est Inoussa Chabi Zimé, le nouveau Maire de Parakou?

Né le 20 Octobre 1971, Inoussa Chabi Zimè, élu ce jeudi 13 Août 2020, maire de la Commune de Parakou, en remplacement de l’universitaire Aboubacar Yaya, est natif d’Amawignon, une localité située dans la commune de Parakou.

Le nouvel occupant de l’hôtel de ville de la cité des Kobourou a fait l’essentiel de ses études dans la Commune de Parakou où il obtint en 1996, son baccalauréat série D.

Dans la même année, il perd son géniteur, son seul soutient, et a dû abandonner les études universitaires pour se consacrer à la craie. Il devint ainsi, l’année qui a suivi l’obtention de son parchemin (BAC), un enseignant communautaire à l’école primaire publique de Wokodorou dans la ville de Parakou.

Il exercera cette fonction d’enseignant communautaire de 1997 à 1999 avant d’être sollicité par le collège d’enseignement général de Guêma pour dispenser des cours de sciences naturelles.

Son engagement à partager sa connaissance avec les élèves et sa conscience professionnelle, ont conduit le directeur du collège d’enseignement général de Guêma d’alors, à le nommer en 2005 chargé de discipline aux côtés d’un de ses collègues.

De ce poste de chargé de discipline, il devient ensuite surveillant du collège après la nomination de son collègue par l’Etat. Il cumula la fonction de surveillant avec celle de journaliste à la radio Deeman fm, une seconde passion.

Après la démission d’Assouma Yagui de la direction de cette radio, il en devint le directeur. Il reprend parallèlement ses études universitaires et devient par la suite professeur de français. Titulaire d’un certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire, il démissionne de la direction de Deeman Fm pour se consacrer exclusivement au monde de l’enseignement.

C’est ainsi qu’il fut nommé directeur du Ceg Guessou-Sud, puis celui de Guessou-Bani, avant de devenir le chef service de l’enseignement secondaire général du Borgou.