Bénin – Palais des gouverneurs: le directeur de la DSIC installé ce mercredi

Précédemment chef de la cellule de communication de l’Assemblée Nationale, Firmin Gangbé est investi ce mercredi 26 Août 2020 comme le premier directeur de la Direction des Services de l’Information et de la Communication (DSIC) de l’Assemblée Nationale du Bénin.

La salle polyvalente du Palais des des gouverneurs a servi de cadre à la cérémonie d’installation officielle du nouveau patron des services de l’information et de la communication de l’assemblée nationale.

La cérémonie présidée par Monsieur Mathieu Ahouansou, Directeur du cabinet du Président Louis G. Vlavonou, a connu la participation du Secrétaire général administratif de l’Assemblée Nationale et son adjoint, du Directeur des services législatifs, du Directeur adjoint du cabinet du Président Vlavonou, du Directeur de l’Unaceb et son adjoint, du Directeur adjoint de l’Institut parlementaire du Bénin (Ipab), des Chefs service et autres cadres de l’administration parlementaire.

En dehors de l’installation du directeur des services de l’information et de la communication de l’assemblée nationale, Firmin Gangbé, il a été également procédé à l’installation dans leur fonction de Carmen Toudonou comme Chef de la télévision Hémicycle, de Philippe Adéniyi comme Chef/Service de la Radio Hémicycle, de Guy Sèmassa comme Chef des services techniques de la Radio et de la Télévision Hémicycle, de Vitali Boton comme Chef du service de la Presse écrite et de l’accréditation à l’Assemblée Nationale et enfin Innocentia Aladagbé comme nouvelle Attachée de Presse du Président de l’Assemblée Nationale.

Vers la redynamisation de la radio hémicycle…

Pour rapprocher davantage le parlement auprès des population, la grille des programmes de la radio hémicycle, principal outil de communication du parlement sera amenagée.

Plusieurs émissions interactives sont annoncées pour permettre aux populations de mieux cerner l’institution et le fonctionnement des hommes qui l’animent.

Ainsi, au-delà des directs de l’Hémicycle qui captivent la plus grande partie de l’audimat, des émissions attractives et interactives seront proposées pour mieux faire connaitre l’Assemblée nationale dans toutes ses dimensions.

De nouvelles émissions sont annoncées à ce propos. Il s’agit par exemple de: