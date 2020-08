Bénin: naissance d’un nouveau mouvement politique de la mouvance ce jour

Ce dimanche 16 Aout 2020, un nouveau mouvement politique de la mouvance présidentielle va voir le jour à Za-Kpota. Dénommé, « MAINTENONS LA DYNAMIQUE TALON », cette organisation politique se veut être un creuset de vulgarisation des actions du gouvernement du président Patrice Talon.

Encore du soutien pour le président Patrice Talon à quelques mois de la fin de son mandat. « MAINTENONS LA DYNAMIQUE TALON », c’est le nom du mouvement politique qu s’ajoute à la longue liste de partis et organisations politiques qui soutiennent les actions du chantre du « Nouveau Départ ». Le mouvement compte travailler pour porter haut les actions du gouvernement et mobiliser les populations autour du second mandat du président de la République.

La sortie officielle de ce mouvement politique intervient dans un contexte où la question d’un second mandat pour le Chef de l’Etat est sur le tapi. Nonobstant la promesse répétée du président Patrice Talon de faire du « mandat unique, une exigence personnelle », ses partisans le poussent à se représenter à la présidentielle de 2021.