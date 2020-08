Bénin: mort par pendaison d’un jeune homme dans la commune d’Abomey-Calavi

Un jeune homme a été retrouvé mort pendu à un arbre au petit matin de ce samedi 22 août 2020, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Au Bénin, la découverte des corps sans vie devient de plus en fréquente. Ce samedi, c’est un jeune homme qui s’est suicidé à Calavi. Selon un mécanicien de Somin, commune d’Abomey-Calavi, l’homme avait été aperçu dans la journée d’hier , assis sous un arbre avec sa valise.

Le témoin indique qu’il avait l’air de quelqu’un qui était de passage et qui se reposait. « Donc il était resté jusqu’à la tombée de la nuit et c’est ce matin que sa mort a été constatée », raconte la même source. Pour l’identité du jeune homme reste inconnue et sa mort a été signalée aux autorités de la localité.