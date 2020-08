Bénin: Moov Money lance ses services d’Epargne projet et d’Assistance funérailles

Dans l’optique d’encourager l’épargne et la prévoyance décès, Moov Money en partenariat avec NSIA Bénin a mis en place les produits d’assurance au profit de ses abonnés, le jeudi 06 août 2020.

Les abonnés de Moov Bénin ayant un compte Moov Money pourront avoir facilement accès aux produits d’assurance, tels que l’épargne projet et l’assistance funérailles. Ces deux produits ont pour but, la capitalisation et la constitution d’une épargne, le paiement d’un capital en cas de décès à l’assuré quelle qu’en soit la cause ou en cas d’invalidité absolue et définitive.

A travers ce nouvel service, Moov Money réitère son engagement à être toujours plus proche de sa clientèle, la satisfaire et lui offrir le meilleur service.