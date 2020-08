Bénin – Ministère du plan: le bon casting de Bio Tchané au poste de DC

Nommé à la faveur du conseil des ministres en sa session du mercredi 19 Août 2020, le nouveau DC du ministre Abdoulaye Bio Tchané, Alastaire Sèna Alinsato, est un agrégé en économie et un homme d’expérience.

Alastaire Sèna Alinsato a été nommé au poste de Directeur de Cabinet du ministère du Plan et du Développement, ce mercredi 19 Août 2020 en Conseil des ministres. Il travaillera désormais aux côtés du ministre Abdoulaye Bio Tchané en remplacement de Rufino d’Almeida.

Natif de la Commune de Djidja dans le plateau d’Abomey, Alastaire Sèna Alinsato a obtenu le BAC série C en 1999 au Lycée Houffon d’Abomey. Inscrit à l’université nationale du Bénin, l’actuel université d’Abomey-Calavi dans la faculté des sciences économique et de gestion (FASEG), où il a obtenu en 2004 une Maîtrise es Sciences économiques, spécialité : économie.

Deux ans plus tard (Octobre 2006), il décroche le Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Sciences Économiques à l’Université de Cocody-Abidjan / PTCI,Spécialité : Economie Industrielle – Economie de l’Environnement.

Il obtient en Octobre 2010 toujours à Abidjan un Ph.D en Sciences Économiques, Spécialités : Economie Publique – Economie Industrielle – Economie de l’Environnement – Econométrie.

Cinq ans plus tard, précisément en Novembre 2015, il est devenu Agrégé de Sciences Économiques, Maître de Conférences Agrégé (du CAMES) des Facultés de Science Economique (Economie Publique).

Homme de diplômes, mais aussi homme d’expériences

Le nouveau directeur de Cabinet du ministre du plan et du développement jouit d’une bonne expérience professionnelle acquise au fil des ans en analyse économique, tant théorique qu’empirique.

En sa qualité d’enseignant-chercheur dans les Universités nationales et à l’international ; Alastaire Sèna Alinsato a été Secrétaire Scientifique de la Chaire OMC-Commerce International Développement Inclusif de Cotonou.

Ensuite Directeur Général de la Programmation et du Suivi des Investissements Publics (2019-2020), Directeur Général de la Coordination et du Suivi des ODD (2016-2019), Directeur de la Coordination et du Suivi des Politiques de mise en œuvre des OMD et des ODD (2013-2016), Responsable à la Coordination des Etudes au Conseil d’Analyse Economique du Président de la République du Bénin (2008-2013); Conseiller Spécial auprès du Panel de Haut Niveau des Éminentes Personnalités du Secrétaire Général des Nations Unies pour la formulation des ODD (2012-2013).

Le nouveau directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Bio Tchané est doté d’une bonne capacité de modélisation; d’une bonne connaissance des défis émergents de l’Afrique, dont les questions d’emploi et de changement climatique, d’une bonne connaissance du cadre macroéconomique et microéconomique des pays en développement, des pays les moins avancés et notamment de l’Afrique Subsaharienne.

Il a par ailleurs une grande capacité d’analyse des dynamiques économiques en lien avec le secteur public, le secteur privé, le contexte politique et l’environnement économique international.

Ses travaux de recherche portent essentiellement sur les questions en lien avec la pauvreté, la croissance économique, le développement durable, le commerce international, l’économie de l’énergie, des infrastructures et la réglementation. Il est auteur et co-auteur de plusieurs articles scientifiques, publications et rapports.

Un parcours professionnel qui n’a pas été sans reconnaissance de l’Etat. En effet, Monsieur Alastaire Sèna Alinsato a été élevé au rang de Chevalier de l’Ordre National du Bénin en 2016 après avoir reçu quelques années plus tôt le prix d’Excellence du Programme du Troisième Cycle Inter-universitaire en Côte d’Ivoire.