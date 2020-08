Bénin – Média: démission du président de l’Odem, Eric Sounouvi

Au Bénin, Eric Sounouvi, Directeur de publication du journal Dunya Info et président de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) a démissionné de son poste ce vendredi 07 août 2020.

Eric Sounouvi n’est plus le premier responsable de la 8ème mandature de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM). Selon les informations de BENIN WEB TV, il a déposé le tablier pour des convenances personnelles ce vendredi 07 août 2020. Dans sa lettre de démission, l’homme a surtout évoqué sa situation sanitaire qui l’empêcherait de poursuivre sa mission qu’il s’est volontairement assignée.

Au total, il n’aura passé qu’environ un an et demi à la tête de cette faîtière des professionnels des médias chargée de veiller au respect des règles déontologique au sein de la corporation. Il part en laissant tout de même derrière lui, beaucoup de polémique sur sa gestion de certaines affaires. Laquelle gestion a suscité la curiosité de l’AS, l’Assemblée Spéciale regroupant les principaux responsables des organisations, qui a voulu, à travers une convocation, en savoir plus auprès du mis en cause.

Pour rappel, son bureau de cinq membres avait été élu à l’issue des élections du jeudi 18 avril 2019. « C’est un sentiment de grande joie parce que cela a été très périlleux et exaltant. L’accouchement a finalement eu lieu. Je crois qu’on bénit l’Eternel. Le bureau qui a été élu en ce jour jeudi saint pour les chrétiens, qui est un jeudi de l’institution de l’eucharistie ou de la Sainte Cène, nous sommes très heureux que ça soit passé ainsi », avait déclaré le désormais ancien président de l’Odem pour qui le défi était lancé pour trois ans.