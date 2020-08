Bénin – Mandat Unique : le rétropédalage de Ouattara influencerait-il Patrice Talon ?

La décision du président ivoirien, Alassane Ouattara, de finalement briguer un troisième mandat en dépit de sa parole de ne pas le faire, pourrait être une source d’inspiration pour le président béninois, Patrice Talon.

En mars dernier, Alassane Ouattara annonçait qu’il ne reviendrait pas pour un nouveau mandat à la tête de la Côte d’Ivoire et qu’il laisserait la place à une « nouvelle génération » de dirigeants. Six mois environ plus tard, en août, il revient gaillardement sur sa décision en annonçant son intention de candidater pour la présidentielle de 2020. Cette décision a indigné plus d’un en Côte d’Ivoire et en Afrique, mais elle pourrait devenir comme une sorte de « jurisprudence politique » pour certains dirigeants qui ne respecteraient pas leur parole donnée. Le regard de plusieurs observateurs se tournent vers l’actuel président du Béni, Patrice Talon.

Mais pourquoi Patrice Talon, alors qu’il n’est à la fin que de son tout premier mandat ? Eh bien, c’est parce que « Talon candidat » et «Talon nouveau président » avaient chanté partout dans le pays et publiquement le « mandat unique ». Les béninois attendent donc leur président sur la question de pied ferme. Va-t-il faire volte-face et ignorer sa parole comme Ouattara ou Patrice Talon va-t-il faire la leçon de morale à son homologue ivoirien en respectant sa parole ? La question reste posée même à sept mois de la consultation électorale au Bénin.

Les appels et incitations

Alassane Ouattara a justifié sa volte-face par le fait qu’il a entendu les appels de ses partisans qui lui ont demandé de revenir aux affaires après le décès du candidat de son parti, le RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Il a aussi indiqué qu’il revenait pour préserver les quelques acquis de la Côte d’Ivoire pendant son « règne ». Si ce ne sont que pour ces raisons qu’ADO vise encore un nouveau mandat sur fond de tensions et de craintes de violences, que dire Talon qui lui n’aurait aucun problème s’il décidait de revenir ?

Au Bénin, les gens se mobilisent déjà pour susciter la candidature de Patrice Talon, qui, à priori et légalement, ne souffrirait d’aucune contestation ni controverse que celle de sa parole en tant que candidat en 2016 lorsqu’il disait ne vouloir faire qu’un mandat unique. Les uns et les autres le désignent déjà comme leur candidat, et d’autres encore marchent et s’infligent même le supplice de la faim pour l’inciter à revenir en 2021. C’est ici que l’on doit attendre Patrice Talon et voir à quel point il tient ses promesses et à quel degré sa parole lui est chère. Toutefois, un rétropédalage de PT n’aurait pas le même effet que ce qui se trame en Côte d’Ivoire.